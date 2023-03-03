Семейный подряд: обомлеете, увидев сестру майора Зиминой из «Глухаря» (фото)

Одними из самых распространенных передач на российском телевидении можно смело называть детективные сериалы. Вспоминая об этом жанре, на ум сразу приходит «Глухарь».

Кроме отважных мужских персонажей, которые полюбились зрителям, в этом проекте были и не менее прекрасные героини. Одной из них стала Ирина Зимина. Рыжеволосого майора с пронзительным взглядом сыграла Виктория Тарасова. Но, как оказалось, в ее семье есть еще одна талантливая артистка, а зовут ее Марина Куделинская.

Девушки приходятся друг другу сводными сестрами, и с самого детства находились в близких отношениях. Уже тогда они проявляли любовь к актерскому искусству и мечтали о большой сцене. Марина, как и Виктория, участвует в театральных постановках и снимается в кино. А проекты с ее участием точно видел каждый российский зритель. Например, она снималась в сериалах «Маргоша» и «Дневник доктора Зайцевой».

Пусть во внешности этих красавиц мало схожих черт, зато их отдача на съемочной площадке и талант поражают поклонников.