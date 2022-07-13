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«Семейное сходство налицо»: Ефим Шифрин показал редкое фото младшего внука

13 июля 2022 18:35
«Семейное сходство налицо»: Ефим Шифрин показал редкое фото младшего внука

В отпуске юморист надеется впервые увидеть малыша.

66-летний Ефим Шифрин редко делится с подписчиками в соцсетях моментами личной жизни. Но на днях он сделал исключение. Артист опубликовал снимок маленького малыша с вьющимися светлыми волосами. Шифрин рассказал, что на фото — его самый младший внук, который совсем недавно появился на свет. Мальчика назвали Элиас.

Шифрин посетовал, что для малыша он пока остается «дедушкой в телефоне», так как лично они еще не встречались. Но вскоре артист надеется это исправить.

«Семейное сходство налицо»: Ефим Шифрин показал редкое фото младшего внука

«В свой отпуск не буду выпускать его из рук», — пообещал юморист.

Своих наследников у Шифрина нет. Родными внуками и детьми он считает отпрысков старшего брата Самуэля. Мужчина уже много лет вместе со своей большой семьей живет в Израиле, куда часто приезжает Ефим. Кроме того, юморист постоянно поддерживает с родней онлайн-общение. Фолловеры артиста отметили, как ребенок его племянников похож на звезду.

«Какой чудесный малыш, вы с ним очень похожи», «Семейное сходство налицо», — написали комментаторы.

Фото: Legion-Media, соцсети
Елена Королева
Елена Королева
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