«Семейное сходство налицо»: Ефим Шифрин показал редкое фото младшего внука

66-летний Ефим Шифрин редко делится с подписчиками в соцсетях моментами личной жизни. Но на днях он сделал исключение. Артист опубликовал снимок маленького малыша с вьющимися светлыми волосами. Шифрин рассказал, что на фото — его самый младший внук, который совсем недавно появился на свет. Мальчика назвали Элиас.

Шифрин посетовал, что для малыша он пока остается «дедушкой в телефоне», так как лично они еще не встречались. Но вскоре артист надеется это исправить.

«В свой отпуск не буду выпускать его из рук», — пообещал юморист.

Своих наследников у Шифрина нет. Родными внуками и детьми он считает отпрысков старшего брата Самуэля. Мужчина уже много лет вместе со своей большой семьей живет в Израиле, куда часто приезжает Ефим. Кроме того, юморист постоянно поддерживает с родней онлайн-общение. Фолловеры артиста отметили, как ребенок его племянников похож на звезду.