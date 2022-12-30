Семейное древо Джорджа Клуни несказанно удивит: в родственниках есть президент

О такой семье многие и не мечтали.

Голливудский актер Джордж Клуни до сих пор считается красивейшим мужчиной в шоу-бизнесе. Многие уверены, что в жилах признанного секс-символа течет горячая итальянская кровь, однако это не так: он из семьи консервативных ирландцев. Вообще, у Клуни довольно занятное происхождение.

Его отец был журналистом и ведущим, а мать — бывшая королева красоты. Тетей артиста является Розмари Клуни, популярная певица. Но если углубиться чуть дальше, то откроется интересный факт — предки Джорджа связаны с родней самого Авраама Линкольна.

Дело в том, что прабабушка актера Мэри Энн Сперроу являлась единоутробной сестрой Нэнси Хэнкс, матери Линкольна. Женщины родились от разных отцов. Однако у них была общая мать по имени Люси Хэнкс.

То есть голливудский актер является кровным родственником шестнадцатого президента США, ведь Люси Хэнкс является родной бабушкой Линкольна и дальней прабабушкой Клуни.

Но что касается политических убеждений, то актер не поддержал взгляды дальнего двоюродного брата. Авраам Линкольн был представителем республиканской партии, а Клуни — демократ, о чем он неоднократно заявлял. Так, актер открыто поддерживал президента Барака Обаму в его предвыборной кампании.