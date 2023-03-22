Семенович показала честные фото с животом в купальнике: народ ошарашен

Артистка призналась, что любит себя и довольна своей внешностью.

Анна Семенович отдыхает на Мальдивах. Артистка наслаждается водами Индийского океана, о чем рассказывает в своих социальных сетях. И ее снимки не остаются без внимания пользователей.

Так, Семенович поделилась несколькими кадрами, на которых красуется своей фигурой в раздельных купальниках. Знаменитость совсем не стесняется столь откровенных образов, а в подписи рассуждает о своем теле.

«Да, я не худышка, я женщина с формами, и это прекрасно. Я люблю себя, ценю и уважаю», — заявляет Семенович.

Пользователи Сети не прошли мимо откровенных кадров. В комментариях они обсудили внешность Семенович и призвали ее быть скромнее и следить за собой. Также многие отметили, что знаменитость отретушировала все снимки, несмотря на заявления о любви к себе. Фанаты осудили Семенович и обвинили во лжи, но она проигнорировала эти заявления.