Сэм состарился, а Фродо отпустил усы: гляньте, что стало с хоббитами из «Властелина колец»

«Великолепная четверка» хоббитов из трилогии «Властелин колец» Питера Джексона недавно порадовала своих верных поклонников. Актеры встретились спустя 21 год после премьеры первого фильма, чем несказанно удивили пользователей Сети.

Элайджа Вуд, Доминик Монаган, Билли Бойд и Шон Эстин устроили своеобразный вечер встреч выпускников и собрались в одном из кафе Англии. Узнать на этом снимке любимых «хоббитов» почти невозможно — актеры сильно «заматерели» и уже не похожи на тех милых ребят из «Властелина колец». Фродо отпустил усы, а Сэм заметно состарился и поправился. Мерри и Пиппин поседели, но возрастные изменения коснулись их меньше остальных.

Снимок тут же разлетелся по Интернету и вызвал шквал бурных эмоций среди пользователей. Поклонники трилогии не скрыли своего восторга. Многие обрадовались, что «вечно зеленый» Вуд, наконец, начал стареть. «Как изменились Фродо и Сэм...», «Фродо отрастил усы, чтобы казаться старше», — отметили пользователи Сети.