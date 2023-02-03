Селена Гомес ответила завистникам одним фото: теперь ее ненавидит каждая женщина

Селена Гомес может похвастаться не только армией преданных поклонников. Как и любой известный человек, певица часто становится жертвой травли. Однако она нашла весьма оригинальный способ поставить хейтеров на место.

Для этого исполнительнице оказалось достаточно всего одной публикации в социальных сетях. Гомес показала подписчикам фотографию, на которой предстала без грамма косметики. Увиденное заставило недоброжелателей в очередной раз захлебнуться завистью.

В свои 30 лет Гомес выглядит как 15-летняя девушка. Даже прыщ на лице, который знаменитость не стала убирать при помощи фотошопа, нисколько ее не испортил. «Без макияжа, укладки и фильтров — и все равно красивая», — пишут в Сети. Кроме того, многие восхитились смелостью артистки — далеко не каждая женщина готова показать себя настоящую на многомиллионную аудиторию.