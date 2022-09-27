Секта довела до тюрьмы: подругу Супермена постигла жуткая участь

Молодежный сериал «Тайны Смолвиля» продержался на ТВ 10 сезонов вплоть до 2011 года. История рассказывала о юности Кларка Кента. Главные роли в проекте сыграли Том Уэллинг и Эллисон Мэк. Актриса воплотила на экране подругу Супермена Хлою, представ довольно изобретательной и технически подкованной девушкой.

Жизнь Эллисон за кадром сложилась неожиданным образом. Как выяснилось, еще с 2010 года она стала членом секты. Компания предлагала сотрудницам тренинги и семинары для личностного роста, но вместо этого девушек попросту отправляли в интимное рабство. И Мэк помогала главе организации заманивать новых жертв. Актриса использовала и свою популярность после сериала, чтобы втираться в доверие к кандидаткам.

Ее арестовали в 2018 году. Поначалу звезда отрицала вину, но позже раскаялась и назвала участие в секте главной ошибкой в жизни. Адвокаты до последнего надеялись, что Мэк получит условный срок, однако наказание оказалось вполне реальным: в 2021 году актрису приговорили к трем годам тюрьмы.