Секс-символа «Фабрики звезд» и любовника Ивлеевой не узнать: девчонки больше не сходят с ума

«Фабрика звезд» дала путевку в жизнь многим талантливым исполнителям. Вот только воспользоваться своим шансом смогли далеко не все из них. Ярким примером тому стала история Арсения Бородина. Певец был участником шестого сезона проекта, в рамках которого создали группу «Челси».

Из всех солистов коллектива удача улыбнулась только Бородину. Именно он смог дойти до финала и занять второе место. Тогда у исполнителя была целая армия фанаток, считавших его секс-символом. Однако сердце музыканта смогла завоевать только телеведущая Настя Ивлеева. Впрочем, эти отношения давно сошли на нет, как и популярность артиста, изредка напоминающего о себе в социальных сетях.

Группа «Челси» по-прежнему существует, но от былого успеха не осталось и следа. Девчонки больше не сходят с ума от Бородина, которого теперь просто не узнать. Из смазливого мальчика он превратился в бородатого и длинноволосого рокера, но этот образ не помог ему закрепиться в отечественном шоу-бизнесе.