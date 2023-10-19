Секс-символ российских домохозяек: Бондаренко восхитил полуголым фото даже Тарханову

Станислав Бондаренко завоевал любовь публики не только своим талантом, но и красотой. Артист регулярно оказывается в рейтингах самых привлекательных звезд, а его публикации в социальных сетях всегда собирают сотни комплиментов.

Так, несколько дней назад артист поделился снимком, сделанным в тренажерном зале. В кадре он красуется своим прессом, а в подписи делится мыслями о тренировках и поддержании формы при загруженном графике.

Поклонницы не смогли пройти мимо пикантной публикации Бондаренко. Под снимком они оставили сотни комментариев, в которых расхвалили артиста. Оценила запись и Глафира Тарханова. Мать четверых детей оставила несколько огонечков, оценив спортивную фигуру коллеги.