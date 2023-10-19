Секс-символ российских домохозяек: Бондаренко восхитил полуголым фото даже Тарханову
Артистка не смогла проигнорировать чувственный кадр.
Станислав Бондаренко завоевал любовь публики не только своим талантом, но и красотой. Артист регулярно оказывается в рейтингах самых привлекательных звезд, а его публикации в социальных сетях всегда собирают сотни комплиментов.
Так, несколько дней назад артист поделился снимком, сделанным в тренажерном зале. В кадре он красуется своим прессом, а в подписи делится мыслями о тренировках и поддержании формы при загруженном графике.
Поклонницы не смогли пройти мимо пикантной публикации Бондаренко. Под снимком они оставили сотни комментариев, в которых расхвалили артиста. Оценила запись и Глафира Тарханова. Мать четверых детей оставила несколько огонечков, оценив спортивную фигуру коллеги.
«Красавчик», «Вот это фигура», «Настоящий атлет», «Стас, вы в прекрасной форме, не оторвать взгляд», — пишут восторженные фанаты.