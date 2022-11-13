Секс-символ 90-х Брук Шилдс не узнать: что стало с ее лицом в 57

После выхода фильма «Голубая лагуна» 15-летняя Брук Шилдс стала суперзвездой. Провокационная мелодрама была не первой ролью юной актрисы. Уже в 9 лет она засветилась в драме «После грехопадения», а в 13 снялась в картине «Прелестное дитя».

С ранних лет девочка завораживала своей красотой, чем пользовались ушлые фотографы и режиссеры. В 10 лет она снялась обнаженной для фотосессии «Женщина в ребенке» – позже повзрослевшая Брук пыталась отсудить права на фото, но безуспешно. В 14 лет Брук Шилдс уже была музой Ив Сен-Лорана, снималась для обложек журнала Vogue и позировала в джинсах Calvin Klein.

После успеха «Голубой лагуны» актрису ждал головокружительный успех. Она снялась вместе с Томом Крузом в драме «Бесконечная любовь», засветилась в авантюрной картине «Сахара», в детективе «Бриллиантовая ловушка», в триллере «Седьмой этаж», появилась в рейтинговых многосерийных телепроектах: «Друзья», «Квантовый скачок», «Закон и порядок», «Ханна Монтана», «Королевы крика».

Брук Шилдс крутила романы со множеством известных мужчин, среди которых Николас Кейдж, Лиам Нисон и Майкл Джексон. Свое счастье актриса обрела с режиссером и продюсером Крисом Хенчи – у супругов двое детей. Сейчас Брук Шилдс 57 лет – она все еще блистает в рекламных кампаниях известных брендов и активно ведет соцсети, где не стесняется своего постаревшего лица и изменившегося тела.