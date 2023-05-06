Секретные данные об Одри Хепберн предали огласке лишь спустя 26 лет: такого не ожидал никто

Худенькая и изящная Одри Хепберн ассоциируется с образцом женственности и хрупкости. И лишь немногие из поклонников знают, какой силой обладала эта стройная девушка. Ее детство пришлось на Вторую мировую войну. Начало боев 10-летняя Одри встретила в Нидерландах, где было относительно спокойно. Но в 1940 году территорию оккупировали фашисты. Юной Хепберн вместе с подругами по балетному классу пришлось показывать представления перед немцами. В дальнейшем актриса не скрывала, что все заработанные деньги отдавала партизанам.

А вот секретные данные о прошлом Одри оставила в тайне. Только в 2019 году, спустя 26 лет после ее смерти, писатель Роберт Матцен раскрыл, что Хепберн выполняла и более опасные поручения представителей движения Сопротивления. В книге «Нидерландка: Одри Хепберн и Вторая мировая война» автор пришел к выводу, что будущая звезда кино была шпионкой, работавшей против фашистов. Писатель опирался на дневник дяди актрисы (мужчину расстреляли нацисты).