Секрет вечной молодости налицо: ахнете, увидев Валентину Теличкину сейчас

Валентина Теличкина начала появляться в кино еще во время учебы в институте в середине 60-х годов. А через 2 года она получила роль в фильме «Журналист». Свою героиню актриса считала самой важной в жизни, ведь именно она стала для нее «путевкой» в кинематограф. Валентина оставалась востребованной до 90-х годов, потом работы для актеров стало очень мало. Теличкина сильно переживала, занялась живописью, чтобы избавиться от депрессии.

А в 2002 году она вернулась на экраны, сыграв мать Саши Белого в сериале «Бригада». С тех пор Теличкина регулярно получает новые роли возрастных героинь. Как заметили внимательные поклонники, за последние 20 лет актриса практически не изменилась. Более того, с годами она приобрела особый шарм, которого у нее не было в юности.

В разных интервью Теличкина с готовностью раскрывала секрет своей «вечной молодости». По ее словам, важно не переедать и хорошо высыпаться. А вот услуги пластических хирургов 77-летняя звезда экрана решительно игнорирует.