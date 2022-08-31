Секрет успешного брака раскрыт: чем на самом деле Галкин привлек стареющую Пугачеву

На счету 73-летней Аллы Пугачевой пять браков. Причем с первыми тремя супругами певица не задерживалась после свадьбы надолго. С артистом Миколасом Орбакасом она рассталась спустя 4 года. 3 года прожила с Александром Стефановичем. Развод с Евгением Болдиным у Пугачевой случился спустя 8 лет после регистрации брака.

Когда в 1994 году Алла вышла замуж за молодого исполнителя Филиппа Киркорова, ее поклонники решили, что этот союз расставанием не будет омрачен. Супруги даже обвенчались. Но в 2005 году звездная семья распалась. Именно поэтому фанаты поначалу несерьезно отнеслись к свадьбе Пугачевой с Максимом Галкиным, удивившись, зачем стареющей Примадонне понадобился роман с юмористом, который на 27 лет моложе.

Однако пара вместе уже более 20 лет и официально в браке с 2011 года. До сих пор они обмениваются в соцсетях трогательными посланиями и скучают друг по другу в рабочих поездках. Алла и Максим воспитывают двойняшек, которых в 2013 году родила им суррогатная мать. И, кажется, в пятом браке певица, наконец, стала по-настоящему счастливой.

В этом уверен и друг артистки Иван Краско. Он считает, что союз Пугачевой и Галкина был задолго предопределен, ведь звезды соответствуют друг по другу по силе таланта и другим чертам.