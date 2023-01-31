Секрет стройности 55-летней Ольги Кабо раскрыт: достаточно исключить один продукт

Ольга Кабо в свои 55 лет остается по-девичьи стройной. Актриса не скрывает, что идеальная фигура не подарок природы, а ее заслуга.

При росте в 180 см артистке удается держать свой вес на отметке в 65 килограммов. Для этого она не только регулярно бывает в спортзале и занимается верховой ездой. Оказалось, что звезда экрана со всей ответственностью подошла к пересмотру своего меню, исключив из него один продукт.

Знаменитость не употребляет в пищу сахар, в чем призналась в интервью порталу «7 дней ». Рацион Кабо состоит преимущественно из фруктов и запеченных или приготовленных на пару овощей. Что же касается сладостей, то артистка никогда не откажет себе в удовольствии съесть горький 99% шоколад.

Также актриса старается не употреблять в пищу продукты, содержащие дрожжи и глютен. Это позволяет ей не только великолепно выглядеть, но и прекрасно себя чувствовать.