Секрет раскрыт: вот в чем признался создатель «Ежика в тумане»

Пожалуй, об этом поклонники еще не слышали.

«Ежик в тумане» вызывает бурное обсуждение даже спустя пол столетия после выхода на экраны. Одни зрители видят в произведении психоделику, нерассчитанную на детей, другие — простой добрый мультфильм, а третьи — глубокие смыслы, заложенные автором.

Каждый год поклонники Юрия Норштейна находят в шедевре что-то новое, но не так давно мультипликатор сам раскрыл тайну его создания:

«Когда мы рисовали Ежика, мы смотрели на "Спаса" Андрея Рублева. Помните эту икону? Должно было быть ощущение всемирности героя».

Создатели придавали значение каждой детали: взгляду героя, его мимике и движениям. Результат не заставил себя ждать; по словам Норштейна, его коллега Николай Серебряков, посмотрев на сцену встречи Ежика с Медвежонком, емко охарактеризовал персонажа: «Божий человек».

Своим подходом к работе Юрий Борисович задал невероятно высокую планку, дотянуться до которой среди российских мультипликаторов могут единицы. Причиной тому Норштейн в разговоре с Culture указал недостаток времени. В советское время у творцов было куда больше возможностей на эксперименты и обдумывание истории, о чем сегодня нельзя и мечтать.