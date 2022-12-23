Сегодня сложно поверить, какой жесткий «приговор» Рязанов вынес Гурченко

Людмила Гурченко стала всесоюзной звездой благодаря фильму «Карнавальная ночь», который стал второй картиной в ее карьере. После выхода ленты она практически проснулась знаменитой, однако, как оказалось, Эльдар Рязанов не верил в талант молодой артистки.

Так, пробы Гурченко не произвели на него должного впечатления. Отсмотрев артистку, он решил, что она не может принять участие не только в его фильме, но и не будет сниматься в кино вообще.

«Артистка, несомненно, одаренная, но очевидно, что она никогда не будет сниматься в кино», — был уверен постановщик.

После этого Гурченко к режиссеру привел директор «Мосфильма» Иван Пырьев, который практически силой заставил его взять артистку на главную роль. Рязанов не мог сопротивляться, и так будущая звезда экрана получила свою роль.

После «Карнавальной ночи» постановщик изменил свое мнение о таланте Гурченко. Он работал вместе с ней в фильме «Вокзал для двоих», которая тоже была высоко оценена публикой.