Сегодня подсудное дело: как Меньшов обошелся с настоящей семьей Кузякиных

Они были в шоке, увидев свою историю на экране.

Мало кто знает, но прототипом героев знаменитого фильма Владимира Меньшова «Любовь и голуби» была реально существующая семья Кузякиных из шахтерского городка Черемхово в Иркутской области. Об этом рассказал Дзен-канал «Жизнь после славы» .

Драматург Владимир Гуркин, написавший пьесу и сценарий к одноименному фильму, жил по соседству с Кузякиными и почти полностью списал сюжет с жизни своих знакомых, оставив даже большинство имен. «Переименована» была лишь разлучница Надя, роль которой исполнила Людмила Гурченко.

Когда реальные Кузякины увидели на экране свою историю, они были в шоке. Ни Меньшов, ни Гуркин не удосужились спросить разрешения на обнародование таких интимных фактов из частной жизни. Сейчас подобная история вызвала бы большой скандал.