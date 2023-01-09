Сегодня от нее уже не теряют голову: нимфа из «Гарри Поттера» сильно сдала (фото)

Важной составляющей книги «Гарри Поттер и Кубок огня» был приезд в Хогвартс учеников из других волшебных школ. В тексте особое место было отведено юной Флер Делакур, которая тут же свела с ума своей красотой некоторых героев. Ее сравнивали с нимфой и признавали невиданной красавицей. В экранизации такой ответственный образ достался актрисе Клеманс Поэзи.

К тому времени на ее счету были уже съемки в нескольких фильмах, а также сотрудничество с модными брендами одежды. Но именно картина о мальчике-волшебнике принесла актрисе мировую известность.

Сейчас 40-летняя Поэзи продолжает сниматься, а также записывает песни. За последние пять лет она успела стать многодетной матерью, но о своей личной жизни не любит рассказывать подписчикам. Некоторые из них отмечают в соцсетях, что Клеманс с возрастом изменилась, поэтому теперь от нее уже не теряют голову.