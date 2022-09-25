Сегодня их бы растерзали: куда пропали братья из «Не грози южном централу»

В девяностых нравы и в жизни, и на экране были гораздо мягче.

Актерская семья Уайанс хорошо известна настоящим киноманам. Звезды комедий и боевиков девяностых, все представители этой фамилии сделали отличную карьеру в Голливуде.

Когда в 1996 году на экраны вышел фильм «Не грози южному централу, попивая сок у себя в квартале», братья Шон и Марлон Уайансы в одночасье проснулись знаменитыми. Но настоящая слава ждала их впереди, когда они занялись еще и продюсированием. Именно Шон и Марлон стояли у истоков популярной франшизы «Очень страшное кино», фильмов «Дом с паранормальными явлениями», «Белые цыпочки» и т.д.

Те вещи, над которыми братья смеялись в девяностые, сейчас вызвали бы у темнокожих американцев настоящую ярость, но тогда времена были гораздо более толерантными. В результате братьям пришлось изменить своей привычке высмеивать все, что они видят, включая и самих себя.

И если Шон в конце концов вместо кино выбрал музыку, став известным диджеем, то Марлон снимается до сих пор и даже запустил собственное комедийное шоу, которое незатейливо назвал «Марлон».