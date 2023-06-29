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Сегодня этот фильм запретит смотреть любой родитель: в СССР дети его обожали

29 июня 2023 18:30
Сегодня этот фильм запретит смотреть любой родитель: в СССР дети его обожали

Странное поведение героев картины теперь ввергает в шок.

Многие фильмы, которые просто обожали в советское время, сегодня кажутся нелогичными и даже странными. А некоторые из них хочется запретить или, по крайней мере, никогда не показывать своим детям.

Картина «Дети Дон-Кихота» вышла в 1965 году. По сюжету маленький мальчик Юра не только мечтал стать космонавтом, но и очень сильно беспокоился о судьбе африканцев, которых угнетают жестокие колонизаторы.

Сегодня этот фильм запретит смотреть любой родитель: в СССР дети его обожали

Чтобы исправить эту несправедливость, мальчик вместе со своим другом решается пойти к посольству одной из капиталистических стран и потребовать освободить бедных жителей Африки от гнета. Вернувшись домой затемно, оба героя получают изрядную порку от родителей.

Для времен СССР такие методы воспитания были вполне приемлемы, поэтому зрителей подобный подход не смущал. Сегодня же действия героев картины шокируют: зачем так жестоко вести себя с детьми, вместо того чтобы объяснить ребятам, почему они неправы.

Но самое страшное для родителей в том, что современные юные зрители могут взять пример с Юры и сбежать из дома ради благого дела.

Фото: заставка киностудии «Мосфильм», кадр из фильма «Дети Дон-Кихота» (1965)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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