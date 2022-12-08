Сегодня ее не узнать: куда пропала самая любимая в России Джейн Эйр

Над сериалом «Джейн Эйр» 1983 года советские женщины пролили немало горьких слез. История любви бедной гувернантки и мистера Рочестера получилась по-настоящему душещипательной, что не могло оставить зрительниц равнодушными. Главную роль блистательно исполнила британская актриса Зила Кларк. Ее коллегой по площадке стал Тимоти Далтон, тогда малоизвестный артист. До легендарной «Джейн Эйр» на счету 30-летней Кларк было несколько эпизодических появлений в кино и театре.

После оглушительного успеха картины во всем мире ей прочили карьерный взлет, но эти прогнозы не сбылись. К сожалению, роль несчастной гувернантки стала ее «лебединой песней». После Кларк появлялась в нескольких лентах, но они оставались незамеченными. Постепенно об актрисе стали забывать, и ее слава угасла. Зила поняла, что ловить в кино ей нечего, и устроилась на британское радио.

Она посвятила себя мужу и дочери, а также одному занятному хобби: Кларк создает на заказ эксклюзивную бижутерию. Сегодня 68-летняя актриса выглядит изрядно постаревшей, но она до сих пор не утратила свою миловидность. Хотя ее актерская карьера не сложилась, лучшей Джейн Эйр за всю историю экранизаций романа по-прежнему считается Зила Кларк.