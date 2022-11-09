Сегодня даже не заметят: чего гражданки СССР стыдились в фильме «Приходите завтра…»

Фильм «Приходите завтра...» 1963 года имел огромное значение для исполнительницы главной роли Екатерины Савиновой. К моменту съемок актриса уже почти потеряла работу в кино из-за влияния Ивана Пырьева, на ухаживания которого она ответила отказом. Однако супруг Екатерины Евгений Ташков не побоялся чиновника и предложил жене главную роль в картине. Сюжет ленты он написал по биографии Савиновой.

Современных зрительниц одна из сцен в фильме неизменно ставит в тупик. Речь идет про эпизод, в котором Фрося Бурлакова появляется в длинном платье с красивыми оборками, а ее поднимают на смех за нелепый наряд. Как заметил автор Дзен-канала «Любопытная Варвара», все дело в том, что платье Фроси никак не вязалось с модой 60-х годов в СССР. Скорее она была одета в стиле начала XX века. И гражданки СССР, стремившиеся следовать за трендами, такого образа стыдились. Сейчас же подобное поведение кажется странным.