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Седой «шарпей»: Меньшикову всего 62 года, а он выглядит как старец

16 августа 2023 17:30
Седой «шарпей»: Меньшикову всего 62 года, а он выглядит как старец

Фанаты отказываются верить своим глазам.

Олег Меньшиков — мужчина весьма импозантный. Актер следит за своим внешним видом: он всегда одет с иголочки, что производит неизгладимое впечатление на публику.

Однако на днях поклонники увидели совсем другого Меньшикова. Худрук театра имени Ермоловой в свои 62 года вдруг превратился в старца. Его волосы побелели, а лицо стало настолько морщинистым, что он начал походить на седого шарпея.

Таким звезда «Покровских ворот» предстал в трейлере нового проекта со своим участием «Прелесть». В криминальной драме у артиста главная роль. Фанаты предположили, что именно ради нее он так сильно изменился. В любом случае сдержать эмоций интернет-пользователи оказались не в силах.

«Надеюсь, это грим», «Вы когда успели так состариться?», «Сколько я спала? Меньшикову все 80 на этом фото», — пишут шокированные поклонники знаменитости.

Седой «шарпей»: Меньшикову всего 62 года, а он выглядит как старец
Фото: Legion-Media, кадр из сериала "Прелесть" (2023)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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