Седой «шарпей»: Меньшикову всего 62 года, а он выглядит как старец

Олег Меньшиков — мужчина весьма импозантный. Актер следит за своим внешним видом: он всегда одет с иголочки, что производит неизгладимое впечатление на публику.

Однако на днях поклонники увидели совсем другого Меньшикова. Худрук театра имени Ермоловой в свои 62 года вдруг превратился в старца. Его волосы побелели, а лицо стало настолько морщинистым, что он начал походить на седого шарпея.

Таким звезда «Покровских ворот» предстал в трейлере нового проекта со своим участием «Прелесть». В криминальной драме у артиста главная роль. Фанаты предположили, что именно ради нее он так сильно изменился. В любом случае сдержать эмоций интернет-пользователи оказались не в силах.