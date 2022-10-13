Седой и толстый как Санта: как теперь выглядит красавец из «Гладиатора»
Он уже вовсе не похож на брутального римского военачальника.
Фильм «Гладиатор» вышел на экраны больше 20 лет назад, но до сих пор считается одним из лучших образцов исторического кино, снятого в Голливуде. Немалой долей зрительского успеха картина была обязана исполнителю главной роли Расселу Кроу. Воплощенный им образ лучшего полководца Рима, попавшего в опалу, но сумевшего стать первым из гладиаторов, навсегда остался в зрительской памяти.
Именно после «Гладиатора» вместе с многомиллионным гонораром и «Оскаром» за главную роль к Расселу пришла всемирная слава. Дальше актер только упрочил ее своими ролями в таких хитах, как «Игры разума», «Отверженные», «Ной», «Хозяин морей: На краю земли».
Сейчас от былой красоты и стати Кроу не осталось и следа. В 58 лет он поседел, отпустил бороду и довольно заметно набрал вес, став похожим на Санта-Клауса.
Тем не менее Рассел по-прежнему остается одним из самых востребованных и высокооплачиваемых актеров Голливуда. В этом году он присоединился к знаменитой киновселенной Marvel, сыграв повелителя олимпийских богов Зевса в фильме «Тор: Любовь и гром».