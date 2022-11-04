Седина в голову: звезда Голливуда планирует ребенка от 50-летней

Джерард Батлер не любит отвечать на вопросы о личной жизни. В одном из интервью изданию People актер уверял всех в том, что у него ее попросту нет. Как оказалось, звезда «300 спартанцев» лукавил.

Актер планирует стать отцом, причем совсем скоро. Его возлюбленная, 50-летняя Морган Браун, находится в интересном положении. Пару запечатлели папарацци во время совместной прогулки: снимок, на котором можно увидеть заметно округлившийся живот дизайнера и агента по недвижимости, попал в Сеть.

Встречаться с Браун Батлер начал еще летом 2014 года. Однако отношения возлюбленных оказались довольно непростыми. Поклонники устали следить за расставаниями и примирениями пары. Тем не менее новость о том, что актер и его избранница решили стать родителями, обрадовала многих. Теперь фанаты переживают, как пройдут роды Морган, для которой, как и для Джерарда, этот ребенок будет первым.