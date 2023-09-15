Седина и морщины: время не пощадило сексуальную злодейку из фильма со Шварценеггером

Актриса Шэрон Стоун по праву считалась одной из самых сексуальных и привлекательных женщин своего времени. Она сочетала в себе дерзость наряду с трогательной ранимостью, из-за чего было разбито не одно сердце. Ей одинаково хорошо удавались роли и простушек, и роковых красоток.

Эти амплуа она смогла воплотись в фантастическом боевике «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Шэрон Стоун сыграла там его подставную жену Лори Куэйд, которая из милой простушки-домохозяйки превратилась в настоящую машину для убийства. После выхода этого фильма об актрисе мечтали почти все мужчины мира. Но время ее не пощадило.

Сейчас Шэрон Стоун 65 лет, и, хотя она по-прежнему остается очень привлекательной женщиной, на секс-символа и роковую красотку актриса уже не тянет. В отличие от коллег по цеху, звезда выбрала путь естественного старения: она не скрывает покрытое морщинами лицо и седые волосы. В таком виде артистка появляется на красных дорожках Голливуда, но все еще производит фурор, несмотря на то, что выглядит на свой возраст.