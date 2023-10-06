Седая и почти без волос: на постаревшую Катю Пушкареву без слез не взглянешь

В 2005 году на телевидении стартовал показ сериала «Не родись красивой». Классическая история дурнушки, мечтающей найти свою любовь, приобрела огромную популярность. Актриса Нелли Уварова, сыгравшая Катю Пушкареву, бесчисленное количество серий носила брекеты, очки с толстыми линзами и нелепый берет.

После съемок в нашумевшем проекте артистка не оставила кино. На счету Уваровой почти полсотни киноработ, среди которых выделяются картины «Атлантида», «М+Ж», «Бывшая жена», «Закрытый сезон» и «Содержанки». Пусть звезда часто радует поклонников новыми кинолентами, столь же яркой роли, как в «Не родись красивой», в карьере актрисы пока не случилось.

За прошедшие годы Нелли Уварова сильно изменилась. Знаменитость перекрасилась в серебристый «седой» оттенок блонда и коротко подстриглась. В новом смелом образе 43-летнюю Уварову перестали узнавать поклонники.