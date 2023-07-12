«Себя никогда не прощу»: Лепс признался в предательстве

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова развелись полтора года назад. Прославленный музыкант старался не комментировать расставание, которое стало большой неожиданностью для фанатов. Но не так давно он все же раскрыл причины, по которым его супруга спустя годы совместной жизни оставила мужа.

Как оказалось, Лепс считает себя предателем. Он поступил настолько плохо, что их расставание было неизбежным. И музыкант даже не собирается возвращаться обратно и пытаться восстановить брак, ведь уверен, что в семью его больше не примут.

«Я себя никогда не прощу»,

— рассказал артист «Аргументам и фактам».

При этом Лепс не стал уточнять, что же именно произошло между ним и экс-супругой. Он лишь отметил, что никогда не занимался воспитанием их троих детей, ведь все время был занят работой, поэтому до сих пор чувствует вину из-за этого.