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Киноафиша Статьи Сделала пластику и похудела: Дана Борисова произвела фурор новым образом (фото)

Сделала пластику и похудела: Дана Борисова произвела фурор новым образом (фото)

28 ноября 2023 11:30
Сделала пластику и похудела: Дана Борисова произвела фурор новым образом (фото)

Фанаты остались в восторге от телеведущей.

Дана Борисова никогда не скрывала, как внимательно следит за собственной фигурой. Нередко телеведущая отправляется за помощью к пластическим хирургам, однако не так давно решила самостоятельно похудеть.

Так, за несколько месяцев Борисовой удалось избавиться от девяти лишних килограммов. Как рассказала сама знаменитость, она не была довольна своим отражением в зеркале, поэтому села на диету. И уже за две недели она похудела на три килограмма, что придало ей силы заниматься своей фигурой и дальше.

Результатами Борисова похвасталась в своих социальных сетях. В коллаже она поделилась снимком до диеты и после, чем привела в восторг подписчиков. Как отметили пользователи Сети, телеведущая стала выглядеть намного лучше, а ее целеустремленности остается только позавидовать.

«Перемены вам к лицу», «Отлично выглядишь, больше худеть не надо», — считают поклонники.

Сделала пластику и похудела: Дана Борисова произвела фурор новым образом (фото)
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, социальные сети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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