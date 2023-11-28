Сделала пластику и похудела: Дана Борисова произвела фурор новым образом (фото)

Дана Борисова никогда не скрывала, как внимательно следит за собственной фигурой. Нередко телеведущая отправляется за помощью к пластическим хирургам, однако не так давно решила самостоятельно похудеть.

Так, за несколько месяцев Борисовой удалось избавиться от девяти лишних килограммов. Как рассказала сама знаменитость, она не была довольна своим отражением в зеркале, поэтому села на диету. И уже за две недели она похудела на три килограмма, что придало ей силы заниматься своей фигурой и дальше.

Результатами Борисова похвасталась в своих социальных сетях. В коллаже она поделилась снимком до диеты и после, чем привела в восторг подписчиков. Как отметили пользователи Сети, телеведущая стала выглядеть намного лучше, а ее целеустремленности остается только позавидовать.