Считаются модными: в этих вещах женщины в возрасте 50+ выглядят как посмешище

Женщинам после 50 лет нужно внимательно следить за собственным гардеробом. Стилисты советуют провести ревизию своих шкафов и избавиться от одежды, которая делает их нелепыми, а образ — неуместным.

К таким вещам, например, относятся джинсы с дырками. Они подходят для молодых девушек, а более статусным дамам лучше остановить свой выбор на классических моделях. Также не место в шкафу взрослой женщины и брюкам с низкой посадкой, которые не украшают свою обладательницу.

Стилисты рекомендуют избавиться еще и от излишне облегающей одежды. С возрастом любая фигура меняется, поэтому не стоит подчеркивать ее недостатки, затягивая себя в очень узкие вещи. Наконец, женщинам в возрасте 50+ лучше отказаться от худи и футболок с детскими мультяшными принтами. Они совершенно не подходят к образу, делая его смешным и глупым.