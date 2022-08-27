Считают своей и обожают: иностранцы в восторге от этой легендарной советской комедии

Лента Владимира Фетина «Полосатый рейс» сразу же после выхода стала хитом у советских зрителей. Поклонники с удовольствием ходили на легкий фильм в кино и растаскивали картину на цитаты. Однако, как оказалось, и иностранные зрители до сих пор остаются в восторге от этого остроумного фильма.

Как пишут зрители, «Полосатый рейс» можно смело назвать самым международным фильмом СССР. Дело в том, что действие картины может произойти где угодно. И именно поэтому комедия так близка заграничным любителям кино.

«Это классическая комедия, которая, на мой взгляд, принадлежит к той же лиге, куда относится фильм „В джазе только девушки“. Я бы даже сказал, что это самая интернациональная советская комедия», — уверен один из пользователей портала IMDb.com .

Также многие поклонники остались в восторге от актерской игры и работы с животными. Как считают зрители, мало кто из режиссеров до сих пор может похвастаться такой профессиональной съемкой диких животных.