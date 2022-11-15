Считают себя лучше всех: самые гордые и высокомерные знаки зодиака

Гордиться своими успехами и достижениями - это абсолютно нормально. Однако когда человек задирает нос без всякого на то повода, это выглядит по меньшей мере странно и неприятно. По словам астрологов, привычкой смотреть на окружающих свысока, словно с невидимого пьедестала, свойственна определенным знакам зодиака. Они выяснили, под какими созвездиями появляются на свет главные гордецы в зодиакальной плеяде.

Овен

Люди, появившиеся на свет под знаком Овна, буквально излучают непоколебимую уверенность в себе. Представители огненной стихии практически не прислушиваются к мнению окружающих - для них не существует иной правильной точки зрения, кроме своей собственной.

Также Овны могут судить о человеке по его внешности, материальному статусу и другим параметрам, и если они решат, что тот им не ровня, не станут продолжать знакомство.

Рак

Представители водного знака кажутся тихими и спокойными, совершенно не похожими на гордецов. Однако если дело касается семьи Рака, его родственников и близких, он мгновенно превращается в человека, с которым спорить себе дороже. Если вы посмеете задеть честь уроженца этого знака или его домашних, можете быть уверены - он до конца жизни не подаст вам руки и при встрече будет делать вид, что вы не знакомы.

Лев

Если кто-то в гороскопе и достоин звания “Мистер или Мисс Самомнение”, то это, безусловно, будет Лев. Уроженцы огненного знака привыкли к тому, что окружающие танцуют вокруг них с бубнами, чтобы привлечь внимание и удостоиться хотя бы благосклонного взгляда.

Запомните аксиому: Лев не ошибается. Никогда. Даже допустив очевидный промах, он сделает вид, что так и было нужно.

Скорпион

Характер Скорпиона - кремень. Представители водной стихии уверены в себе на десятки тысяч процентов, они всегда смотрят на окружающих свысока, мол, эти людишки мне и в подметки не годятся. А уж того, кто решится встать у Скорпиона на пути, постигнет незавидная участь - он сметет несчастного, словно ураган. Этот знак очень мстителен, а главное, убежден, что имеет полное право вершить возмездие.

Козерог

Уроженцы земного знака производят на окружающие впечатление холодных, амбициозных, самоуверенных людей. Как правило, такими Козероги и являются на самом деле.