Считают каждую копейку: самые жадные знаки Зодиака

Никто не любит жадин. Даже в песочнице, когда один из малышей категорически отказывается делиться своими игрушками или конфетами, остальные ребятишки мало-помалу начинают его сторониться. Что уж говорить о взрослых жадинах, которые настолько дорожат своим капиталом, что скорее уж пожертвуют хорошими взаимоотношениями с близкими людьми, чем дадут денег в долг. Жадность, как и другие человеческие качества, в первую очередь зависит от воспитания, склада характера, примеров перед глазами. Однако, по мнению астрологов, немалое влияние оказывает и знак зодиака. Некоторые представители зодиакальной плеяды, если бы могли, даже воздухом с окружающими не делились бы. Рассказываем, о каких знаках идет речь.

Телец

Представители земного знака - настоящие скряги. Справедливости ради необходимо отметить, что на себе Тельцы никогда не экономят. Они всегда одеты с иголочки, в руках - гаджет последней модели, а автомобиль как будто только что сошел с конвейера. Все дело в том, что этому знаку жизненно важно производить на людей хорошее впечатление. Но, несмотря на внешнюю статусность, Тельцы за копейку, потраченную не на себя, удавиться готовы.

Они могут ради красивого жеста угостить вас в ресторане, а потом, с глазу на глаз, потребовать вернуть должок.

Близнецы

Подобно соседям по гороскопу, Тельцам, уроженцы водного знака с удовольствием разбрасываются деньгами налево и направо, если покупки предназначены лично для них. А вот тратиться на окружающих Близнецы не считают нужным. Даже подарки друзьям они выбирают с большой неохотой. Да и вообще, главный подарок, по их мнени. - это они сами, веселые, остроумные, способные превратить жизнь в праздник.

Если попросить у Близнецов денег в долг, они не дадут - солгут, что сами на мели, но на деле им просто не хочется ничем делиться.

Рыбы

Люди, рожденные под знаком Рыб, обожают, когда окружающие водят вокруг хороводы, задаривают подарками, угощают вкусностями… Уроженцы воздушного знака, словно дети, радуются этой феерии, но сами пальцем не пошевелят для того, чтобы ответить добром на добро.

Рыбки убеждены, что близкие, друзья, возлюбленные должны быть благодарны им за сам факт, что они здесь, рядом, а не где-то еще.

Разумеется, всегда бывают исключения из правил, но в большинств своем этот знак жадный и неблагодарный.