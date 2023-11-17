Считали гадким утенком: как в детстве выглядела одна из самых красивых женщин мира

Приянка Чопра входит в число первых южноазиатских актрис, которым удалось покорить Голливуд. Кажется, что перед такой красоткой, как она, открыты все двери. На самом деле знаменитость на собственной шкуре узнала, что такое жесткий буллинг и травля.

В подростковом возрасте будущая звезда переехала из Индии в США. Жизнь в чужой стране превратилась для нее в настоящий ад. Сверстники считали Приянку гадким утенком и постоянно обзывали. Смуглая кожа, темные волосы, черные глаза и слишком густые брови делали внешний вид девочки слишком экзотичным. Дошло до того, что семья решила вернуться обратно домой.

На родине Чопра залечила свои раны, поэтому со временем к ней вернулась уверенность в себе. Артистка поняла, что критиковать других из-за внешности могут только те люди, которые не любят себя и не принимают свои недостатки. И сегодня она по праву считается одним из главных секс-символов мирового кинематографа.