Считала, что сделала звездой: Талызина всю жизнь завидовала одной советской актрисе

На счету Валентины Талызиной более 130 ролей в кино и десятки выдающихся образов на театральной сцене. В советские годы она являлась одной из самых востребованных актрис. Но оказалось, что ей была знакома зависть к чужому успеху.

Ярче всего это выразилось во время съемок мелодрамы «Ирония судьбы». Исполнительница роли Нади Барбара Брыльска из-за акцента не могла озвучивать свою героиню. Поэтому Эльдар Рязанов предложил Талызиной заняться дубляжом. Тем более что она изначально тоже претендовала на этого персонажа.

Позже кинокритики скажут, что именно голос артистки сделал образ учительницы таким мягким и душевным. И впоследствии Тимур Бекмамбетов, снимая продолжение фильма, решил воспользоваться идеей Рязанова. Талызина поначалу согласилась вновь отвечать за голос Нади, но на съемочной площадке у них с Брыльской состоялся неприятный разговор, после которого она отвергла предложение о дубляже.

В некоторых интервью польская звезда признавалась, что советская коллега ей завидовала и прямо об этом говорила. Особенно сильно эти чувства проявились, когда Брыльска получила за свою роль Государственную премию. Талызина считала, что это было абсолютно несправедливо, ведь именно она сделала зарубежную блондинку звездой СССР. Более того, она так и не поняла Рязанова, который принципиально хотел доверить роль Нади иностранке.