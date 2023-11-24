Считал лучшей актрисой: Ходченкова одним поступком разочаровала Говорухина

Станислав Говорухин открыл дверь в мир большого кино Светлане Ходченковой. Режиссер дал актрисе ценное наставление, но зря надеялся, что блондинка прислушается к нему.

Главная роль в проекте «Благословите женщину» сделала артистку известной на всю страну. Она идеально вписалась в образ русской красавицы. Во время съемок Светлана могла похвастаться пышными формами — именно благодаря этому ей и удалось попасть на съемочную площадку.

Постановщик не раз говорил, что Ходченкова хороша с лишними килограммами. Впоследствии он снял ее в другой своей картине «Не хлебом единым». Знаменитости могли бы и дальше успешно сотрудничать, но звезда всего одним поступком разочаровала мэтра.

Вопреки наставлениям Говорухина, она похудела на 20 килограммов. Такое преображение раздосадовало Станислава Сергеевича настолько, что он пообещал никогда больше не снимать свою любимицу. Прежде она была для него лучшей актрисой и вдруг превратилась в обычную худышку, похожую на сотни тысяч других девушек.