Счет пополам: мужчины этих 3 знаков Зодиака ужасно ведут себя на первом свидании

Первое свидание с новым человеком - это всегда безумно волнительно. Девушки начинают готовиться к нему загодя, выбирают одежду, прическу, макияж, посещают косметические салоны… Тем обиднее уже в первые полчаса встречи понять, что человек, который сидит напротив, вызывает только отвращение. Виной тому - отвратительное поведение, с которым невозможно мириться. Рассказываем, под какими знаками зодиака рождаются мужчины, способные испортить дажу самую романтичную обстановку.

Телец

Встречи с представителем земного знака любая девушка ждет с нетерпением. Еще бы, ведь под этим созвездием появляются на свет умные, привлекательные, успешные мужчины. Не о таком ли женихе мечтают все девчата?

Однако во время первого свидания впечатление о мужчине-Тельце может испортиться самым досадным образом.

Дело в том, что представитель знака на первое место всегда ставит карьеру. Встреча с симпатичной девушкой для него не повод отключить телефон и не отвечать на звонки в ближайшие час-полтора. Вместо этого Телец будет постоянно отвлекаться на служебные переговоры, приятная беседа станет тормозить, блюда остынут… Одним словом, разочарование, да и только.

Козерог

Трудолюбивого и ответственного Козерога тоже можно было бы отнести к числу завидных женихов. Представитель земной стихии - также успешный бизнесмен, приятный, довольно замкнутый, но это лишь прибавляет интереса в девичьих глазах.

Вот только довольно скоро романтические грезы барышни разобьются о жестокую реальность.

Козерог с порога заявит, что не хочет иметь дела с девушками, которые не разделяют его взглядов и интересов. Претендентке на место в его сердце придется во всем соглашаться с ним, но далеко на каждая захочет мириться с ролью бесправного существа, которому не дают права голоса.

Рыбы

Мужчина-Рыбы - создание с тонкой душевной организацией. Представитель водного знака раним и обидчив, ведь, как правило, это творческая личность, одинокая и никем не понятая.

Неважно, что Рыбы не пишет стихов, не поет, не играет в театре и т.д. - по его глубокому убеждению, для того, чтобы считаться творческой натурой, необязательно приобщаться к искусству.

Обидеть парня-Рыбы проще, чем ребенка, отняв у него конфету. Девушке придется ходить вокруг уроженца знака на цыпочках, чтобы, не дай бог, ничем не задеть мечтательного принца. Кстати, это не гарантирует, что сам мужчина-Рыбы будет так же внимателен к избраннице.