«Щели вместо ноздрей»: самую красивую блондинку российского кино подозревают в пластике
Изменения в лице отрицать все сложнее.
Светлана Иванова — обаятельная актриса, которая запоминается зрителям даже эпизодическими ролями. Первое появление девушки в большом кино приходится на картину «9 рота», где ее героиня Оля появляется в кадре буквально на несколько секунд.
Сегодня мало кто узнает в Светлане ту самую девушку, по которой тосковал солдат Воробьев, но не только из-за короткой сцены с ее участием. Внешность артистки за прошедшие годы претерпела некоторые изменения.
Стройная и миниатюрная звезда сегодня очень гармонично выглядит со своими тонкими чертами лица. Но в юности ее нос был вовсе не таким изящным, как сегодня. Поклонники подозревают, что тут не обошлось без помощи пластических хирургов.
Сама Светлана никогда не подтверждала слухи об операции, а вопросы по поводу изменившейся формы носа старалась обходить стороной. Но обмануть публику ей не удалось. Зрители видят, что девушка выглядит совсем не так, как при первых появлениях на экране. И далеко не все одобряют подобные улучшения себя.
«Раньше был нормальный носик, теперь одно название и две щели вместо ноздрей», «Талантливая актриса, но испортила себя», — пишут в Сети.