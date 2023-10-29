«Щели вместо ноздрей»: самую красивую блондинку российского кино подозревают в пластике

Светлана Иванова — обаятельная актриса, которая запоминается зрителям даже эпизодическими ролями. Первое появление девушки в большом кино приходится на картину «9 рота», где ее героиня Оля появляется в кадре буквально на несколько секунд.

Сегодня мало кто узнает в Светлане ту самую девушку, по которой тосковал солдат Воробьев, но не только из-за короткой сцены с ее участием. Внешность артистки за прошедшие годы претерпела некоторые изменения.

Стройная и миниатюрная звезда сегодня очень гармонично выглядит со своими тонкими чертами лица. Но в юности ее нос был вовсе не таким изящным, как сегодня. Поклонники подозревают, что тут не обошлось без помощи пластических хирургов.

Сама Светлана никогда не подтверждала слухи об операции, а вопросы по поводу изменившейся формы носа старалась обходить стороной. Но обмануть публику ей не удалось. Зрители видят, что девушка выглядит совсем не так, как при первых появлениях на экране. И далеко не все одобряют подобные улучшения себя.