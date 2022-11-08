Сбросила 60 килограммов: истощенная соперница Бритни Спирс ужаснет каждого

Джессика Симпсон завершила сольную карьеру более 10 лет назад и посвятила себя семье. Певица, которая когда-то считалась главной соперницей Бритни Спирс, родила футболисту Эрику Джонсону троих детей, что не могло не сказаться на ее фигуре.

После рождения младшей дочери звезда весила 108 килограммов. Во время беременности Симпсон, которую продюсеры всегда держали в ежовых рукавицах и упрекали за лишний вес, решила не ограничивать себя в еде. Со временем артистка пришла к выводу, что ей нужно срочно худеть.

Исполнительница села на жесткую диету, сбросила 60 килограммов, но нарвалась на критику. Поклонники считают, что знаменитость, охотно демонстрирующая свою фигуру в социальных сетях, выглядит слишком истощенной. Многие и вовсе уверены, что Джессика страдает от анорексии и нуждается в помощи специалистов.