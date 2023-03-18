Сбросил вес и постарел: обомлеете, увидев цесаревича из «Бедной Насти» сегодня

Дмитрий Исаев стал главным покорителем женских сердец после того, как сыграл цесаревича Александра в сериале «Бедная Настя». На экране актер предстал очаровательным юношей, от которого теперь не осталось и следа.

Сегодня 50-летний артист уже не претендует на звание секс-символа отечественного кино. И дело здесь не только в возрасте. Долгое время Исаев скрывал от широкой общественности свою пагубную зависимость.

Оказалось, что актер слишком часто прикладывался к бутылке, что стало причиной его развода с Инной Гинкевич. Балерина призналась, что устала вытаскивать мужа из «синей ямы», поэтому решила уйти.

Впоследствии Исаев снова женился и завязал с алкоголем. Тем не менее внешность знаменитости в лучшую сторону не изменилась — напротив, поклонники отмечают, что актер сбросил вес, поседел и заметно постарел.