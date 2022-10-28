Сбежала бы, не оглядываясь: как сейчас выглядит тайный любовник «Красотки»

За 10 сезонов сериала «Друзья» в нем снялись многие голливудские звезды — Брэд Питт, Риз Уизерспун, Джулия Робертс. Как выяснилось, последняя актриса до последнего не спешила соглашаться на эпизодическую роль в ситкоме. Уговаривать ее пришлось Мэттью Перри, который и должен был сниматься с ней в совместной сцене. Он присылал на адрес актрисы десятки пышных букетов, убеждая ее сыграть в сериале. Тогда Джулия поставила ему шуточное условие, отправив сообщение на его факс: если Перри объяснит ей термины квантовой физики, она примет предложение. Мэтью согласился, благодаря чему Робертс появилась в «Друзьях».

При этом общение актеров по факсу продолжилось, и к концу съемок они уже встречались. О своем тайном любовнике Джулия не спешила рассказывать публично. А Перри был так не уверен в себе, что первым предложил ей разорвать отношения, о чем позже жалел.

«Я не был достаточно хорош для нее и боялся, что она меня бросит», — приводит слова актера издание Little Things.

Вероятно, его слова не были далеки от истины. Сейчас 53-летний актер выглядит значительно старше своего возраста. Такие изменения во внешности произошли из-за его пристрастия к запрещенным веществам, после чего он много раз был госпитализирован в реабилитационные клиники.