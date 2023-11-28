Саввина слишком поздно поняла: Кончаловский оказался форменным негодяем

Ия Саввина по праву считается одной из самых талантливых и харизматичных артисток советского кино. Звезда картин «Дама с собачкой», «Следствие ведут ЗнаТоКи» и «Гараж», она была любимицей режиссеров. Снималась актриса и у Андрея Кончаловского, который жестоко обошелся с кумиром миллионов.

Фильм «История Аси Клячкиной, которая любила, да не вышла замуж» был снят в 1967 году. Кинолента вышла на экраны лишь спустя 20 лет, однако Саввина все равно получила удовольствие от съемок и была благодарна постановщику. Неудивительно, что, когда Кончаловский пригласил артистку в продолжение картины, звезда отнеслась к предложению с энтузиазмом.

Однако радость Ии Саввиной улетучивалась по мере прочтения сценария. Артистка пришла в шок от авторской задумки и нашла обновленную историю оскорбительной для русского человека. В итоге место знаменитости заняла Инна Чурикова.