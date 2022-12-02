Саша Белый бы ахнул: как без макияжа выглядит постаревшая Оля из «Бригады»

Сериал «Бригада» 20 лет назад подарил российскому кинематографу не только сильные мужские образы Саши Белого, Космоса, Пчелы и других, но и яркую женскую героиню. Роль жены Белого, скрипачки Оли, исполнила Екатерина Гусева. Ей удалось воплотить на экране нежную девушку, которая становится жесткой и принципиальной после знакомства с миром своего супруга.

Сейчас Екатерине Гусевой уже 46 лет. Она востребованная звезда театра и кино, которая обладает при этом еще и потрясающим вокалом. В соцсетях актриса не стесняется публиковать честные снимки без макияжа и фотошопа. И постаревшая Оля из «Бригады» восхитила комментаторов. По их словам, за эти годы женщина практически не изменилась.