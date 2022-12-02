Саша Белый бы ахнул: как без макияжа выглядит постаревшая Оля из «Бригады»
Екатерине Гусевой уже исполнилось 46 лет.
Сериал «Бригада» 20 лет назад подарил российскому кинематографу не только сильные мужские образы Саши Белого, Космоса, Пчелы и других, но и яркую женскую героиню. Роль жены Белого, скрипачки Оли, исполнила Екатерина Гусева. Ей удалось воплотить на экране нежную девушку, которая становится жесткой и принципиальной после знакомства с миром своего супруга.
Сейчас Екатерине Гусевой уже 46 лет. Она востребованная звезда театра и кино, которая обладает при этом еще и потрясающим вокалом. В соцсетях актриса не стесняется публиковать честные снимки без макияжа и фотошопа. И постаревшая Оля из «Бригады» восхитила комментаторов. По их словам, за эти годы женщина практически не изменилась.
«Вы для меня эталон женской красоты», «Катя — эталон женственности», «Всегда красивая, достойная, настоящая», «Какая же вы милая», «Вы просто красавица», «От этой девушки я просто без ума», «Екатерина, вы прекрасны, несмотря на ваш возраст», — отметили фолловеры.