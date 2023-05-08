Сару Коннор из «Терминатора» не узнать: при взгляде на нее вам станет не по себе

Самым значимым успехом в карьере Линды Хэмилтон оказалось участие в серии фильмов про Терминатора. После премьеры первой части актриса прославилась на весь мир, а образ Сары Коннор стал культовым. Но появление артистки в фантастической ленте о Кинг-Конге обернулось для нее настоящим провалом.

Впрочем, красавица была в безопасности, ведь ее возлюбленным стал Джеймс Кэмерон. Этот служебный роман оказался гораздо серьезнее обычной интрижки. В результате у пары появилась дочь Жозефина, а через несколько лет они узаконили свои отношения. Однако брак просуществовал всего лишь два года.

Линда стала гораздо реже появляться в новых проектах, в отличие от своего бывшего супруга. Сегодня она практически не посещает светские мероприятия и красные дорожки. Но, кажется, этому есть логичное объяснение. Актриса сильно изменилась, в ней уже невозможно узнать отважную красавицу из «Терминатора». На ее лице и шее заметны глубокие морщины, из-за чего она выглядит гораздо старше своих ровесниц из Голливуда.