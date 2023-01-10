Сансе Старк из «Игры престолов» всего 26 лет: гляньте, в кого она превратилась (фото)

Софи Тернер сыграла одну из знаковых ролей в нашумевшем сериале современности «Игра престолов». Ее Санса Старк в первых сезонах была юной и наивной девочкой, но ближе к финалу героиня кардинально изменилась. Серьезные метаморфозы коснулись и саму артистку, точнее, ее внешнего вида.

После окончания сериала Софи стала совсем другой, и дело не только в возрасте. Узнать в нынешней Тернер ту трепетную милашку Сансу практически невозможно. Артистка явно злоупотребляет косметикой, которая старит ее лет на 15, а то и на все 20.

Софи всего 26, но на некоторых снимках она выглядит как зрелая 40-летняя дама. Она явно перебарщивает с мейком, одновременно подчеркивая скулы, глаза и губы. А каштановые глянцевые волосы значительно утяжеляют образ. На съемках «Игры престолов» актриса не могла себе позволить разгуляться с макияжем, поэтому зрители запомнили ее лицо естественным, без «штукатурки». Теперь же Тернер ничто не останавливает, и поэтому она вовсю экспериментирует с внешностью. Только назвать эти «опыты» удачными язык не поворачивается.