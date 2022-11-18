Сандра Буллок сделала все, чтобы о ее фильмах «для взрослых» забыли: не учла одну деталь

Карьера многих нынешних голливудских знаменитостей начиналась с довольно откровенных лент. На роли в них актеры и актрисы соглашались не только из желания заработать легкие деньги, но и просто, чтобы засветиться на экране любым способом. Став известными, они по-разному относились к этим опытам: одни постарались скорее забыть о первых работах в кино, другие честно рассказывали обо всем журналистам.

В число актрис, снимавшихся в фильмах «для взрослых», попала и Сандра Буллок. Она не только никогда не гордилась этими картинами, но и приложила все силы к тому, чтобы уничтожить все их следы, полагая, что ленты навредят ее репутации. Сандра наняла профессионального детектива, который должен был изъять все копии фильмов. Полученные от него пленки Буллок безжалостно сожгла во дворе своего дома.

Вот только актриса не учла одну деталь. Как только бывшие коллеги заметили ее лицо на большом экране в блокбастерах, они тут же охотно начали давать сенсационные интервью, вспоминая в подробностях о совместной работе с Сандрой.