Самый жестокий советский триллер сняла женщина: ее лицо повергнет вас в шок

От этого фильма даже у самых бесстрашных зрителей будут мурашки по коже.

Советский кинематограф сегодня часто ассоциируется с добрыми комедиями или драмами о любви. Но среди представителей той эпохи есть и весьма пугающие картины, которые могут держать в напряжении до самого конца.

Один из таких фильмов сняла Елена Цыплакова. Ее остросоциальный триллер «Камышовый рай» оценили даже иностранные эксперты. При этом сюжет строится только вокруг отношений между персонажами. На экране зритель видит все ужасы трудового лагеря, а также его заключенных, которых наказывают за любой мелкий проступок.

Картина без скримеров и каких-либо паранормальных явлений пугает жестокостью обычных людей. Правда, глядя на создательницу этого кино, даже представить трудно, что именно она сняла этот жуткий триллер. Елена, сыгравшая в фильмах «Школьный вальс» и «Гостья из будущего», казалась поклонникам хрупкой девушкой с миловидной внешностью. Но за этими красотой и обаянием скрывался невероятный режиссерский талант.