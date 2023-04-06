Самый жестокий советский фильм: чиновники Госкино были в ужасе

Это зрелище не для слабонервных.

В советском кино было не принято смаковать кровавые сцены и жестокие эпизоды. Несмотря на это, режиссер Дмитрий Светозаров снял свой фильм «Псы». Этот проект побил все рекорды по числу моментов, когда зрителям хочется отвернуться от экранов или закрыть глаза.

При просмотре ленты чиновники Госкино испытали неподдельный ужас. Ими было принято категоричное решение — проект в широкий прокат не выпускать. Вопреки всему, у остросюжетного триллера, вышедшего в 1989 году, появились свои почитатели.

Фильм горячо обсуждают в Сети и сегодня. Правда, отзывы о картине, посвященной трагической судьбе Аральского моря, преимущественно отрицательные.