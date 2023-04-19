Самый загадочный герой: кто скрывался под гримом Шута в сериале «КиШ» (фото)

Поклонники, наконец, дождались выхода сериала «Король и Шут». Создатели проекта называют его панк-сказкой. Повествование включает в себя не только рассказ о становлении культового музыкального коллектива, но и фэнтезийную экранизацию его хитов.

Пожалуй, самым загадочным героем картины стал Шут. Этот персонаж, который появился уже в первой серии, преследует основателя группы Михаила Горшенева, известного как Горшок. Яркий грим мешал зрителям понять, кому же досталась столь необычная роль. Однако правда вышла наружу.

Под маской Шута скрывался Евгений Ткачук. Как оказалось, изначально актер хотел воплотить Горшка, но был вынужден признать, что с этой задачей гораздо лучше справится Константин Плотников.

По уверению звезды, несмотря на то, что ему достался довольно сложный и противоречивый образ, на съемки он приходил как на праздник.