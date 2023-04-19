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Самый загадочный герой: кто скрывался под гримом Шута в сериале «КиШ» (фото)

19 апреля 2023 11:00
Самый загадочный герой: кто скрывался под гримом Шута в сериале «КиШ» (фото)

Зрители не сразу узнали талантливого артиста.

Поклонники, наконец, дождались выхода сериала «Король и Шут». Создатели проекта называют его панк-сказкой. Повествование включает в себя не только рассказ о становлении культового музыкального коллектива, но и фэнтезийную экранизацию его хитов.

Пожалуй, самым загадочным героем картины стал Шут. Этот персонаж, который появился уже в первой серии, преследует основателя группы Михаила Горшенева, известного как Горшок. Яркий грим мешал зрителям понять, кому же досталась столь необычная роль. Однако правда вышла наружу.

Самый загадочный герой: кто скрывался под гримом Шута в сериале «КиШ» (фото)

Под маской Шута скрывался Евгений Ткачук. Как оказалось, изначально актер хотел воплотить Горшка, но был вынужден признать, что с этой задачей гораздо лучше справится Константин Плотников.

По уверению звезды, несмотря на то, что ему достался довольно сложный и противоречивый образ, на съемки он приходил как на праздник.

«Было интересно, что еще они задумали», — приводит слова знаменитости портал «Кинопоиск».

Фото: Кадр из сериала «Король и Шут», соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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