Самый успешный среди актеров: обзавидуетесь, узнав размер пенсии Пашутина

Многие пожилые знаменитости продолжают работать едва ли не до гробовой доски. И дело тут не только в любви к искусству, но и в финансовом положении. Среди коллег выделяется Александр Пашутин. Народный артист раскрыл подробности своих ежемесячных выплат — им позавидуют даже работающие.

В фильмографии Александра Сергеевича более двухсот проектов, в том числе «Премия», «Хождение по мукам» и «Гардемарины, вперед!». Актер сообщил , что живет в столице и получает вместе с надбавками от мэрии около 95 тысяч рублей в месяц. Рядовые пенсионеры о таком могут только мечтать, но звезда театра и кино раскрыл источник этих средств.

По словам Пашутина, большую часть своей карьеры он работал на сцене, много лет состоял в труппе театра имени Моссовета. Каждый день артист выходил на работу, получал ежемесячную зарплату и, соответственно, делал отчисления в Пенсионный фонд РФ.

У киноактеров доход складывается иначе. Получив деньги за съемки, они могут несколько месяцев оставаться без работы. Поэтому и получают в старости совсем другие пособия.